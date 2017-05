Les joueuses de l'OL ont un nouvel entraîneur

Il s'agit du consultant au sein du groupe Canal + et ex-milieu offensif du FC Nantes et de l'équipe de France : Reynald Pedros.

© Tim Douet Alex Morgan à l’entraînement.

L'information a été confirmée ce samedi soir par Jean-Michel Aulas : l'actuel entraîneur de l'OL féminin, Gérard Prêcheur, sera remplacé dès la saison prochaine par Reynald Pedros. L'ancien milieu offensif international compte 25 sélections en équipe de France entre 1993 et 1997 et s'appuiera sur une expérience d'entraîneur de deux clubs de CFA2 : Saint-Jean-la-Ruelle et Saint-Pryvé-Saint-Hilaire. Il s'agira pour lui de sa première expérience de coach au niveau professionnel. En contrat pour deux ans et avec une année en option, il devra surtout faire en sorte que l'équipe continue d'enchaîner les victoires. Championne de France et tenante de la Coupe de France cette année, les filles espèrent assurer un nouveau triplé en l'emportant lors de la finale de la Ligue des Champions contre le PSG, le 1er juin à Cardiff.