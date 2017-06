Les joueuses de l’OL honorées à l’Elysée, le modèle lyonnais salué

Après leur succès en Ligue des champions, les footballeuses de l’OL ont reçu les félicitations, mardi, du président de la République. Récit.

© Razik Brikh Les joueuses de l’OL à l’Elysée en compagnie d’Emmanuel Macron, de Gérard Collomb et de Laura Flessel

Téléphones portables à la main, elles ont immortalisé l’instant à de nombreuses reprises. Les joueuses de l’OL ont fortement apprécié leur visite, mardi après-midi, au palais de l’Élysée. "C’est un très beau bâtiment, dans l’une des plus belles villes du monde, a confié la défenseure de l’OL Jessica Houara-d’Hommeaux. C’est très appréciable d’être honoré par le président de la République." Sa coéquipière, la capitaine Wendie Renard, lui emboîte le pas : "C’est un président qui suit beaucoup le football, a-t-elle lâché tout sourire. Cela démontre que le sport prend une part importante à l’Élysée. C’est plutôt plaisant." Cette cérémonie, qui s’est déroulée dans les jardins du palais présidentiel, a été organisée en l’honneur de la victoire de l'OL féminin en Ligue des champions, le 1er juin dernier. "C'est un lieu qui doit fêter les victoires et la France est un pays de victoires, de conquêtes et d'optimisme. On l'avait peut-être un peu oublié", a déclaré le président de la République, qui en a profité pour rendre un hommage remarqué à son ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb : "Cette équipe est à l’image du modèle lyonnais. Une belle réussite." Et de poursuivre : "S'il y a un homme qui porte Lyon dans son cœur c'est lui, et je sais le privilège qui est le mien qu'il ait accepté de quitter sa ville pour être maintenant mon voisin, mais la République en avait besoin."

Macron et le modèle lyonnais

Jean-Michel Aulas, habitué de l’Élysée (il a notamment été promu, en avril dernier, officier de la Légion d'honneur), n’était pas peu fier de voir “ses” filles valorisées de la sorte. "Être ici avec notre équipe féminine, quelques semaines après l’élection d’Emmanuel Macron, permet de mettre au grand jour tout ce qui a été fait à Lyon au niveau du football féminin, s’est réjoui le président de l’OL. Cette équipe réalise des prouesses incroyables. Aucune autre équipe, y compris dans d’autres disciplines sportives, n’a réussi un parcours aussi formidable." Un discours qui trouve écho auprès de la ministre des Sports, Laura Flessel. "Ce sont de très belles femmes, qui ont fait un triplé, nous a-t-elle confié. Les recevoir à l’Élysée, c’était pour nous une évidence. Grâce à leurs succès, ces joueuses de l’OL deviennent des icônes car elles véhiculent des images positives. On a vu une telle solidarité lorsqu’elles ont gagné ces trophées. Cela va forcément donner envie à de nombreuses jeunes filles de franchir le pas." En quittant en début de soirée le palais de l’Élysée, les Lyonnaises ont gardé de belles images en tête. Elles ont bien l’intention de revenir ici régulièrement lors de la présidence Macron.