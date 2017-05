Les Fenottes remportent la finale de Coupe de France face au PSG (7-6)

Grâce aux tirs au but, les Lyonnaises rentrent de Bretagne avec une 9ème Coupe de France en s'imposant face au PSG.

©Jean-Sébastien Evrard / AFP 9ème victoire de la Coupe de France par les Lyonnaises le 19 mai 2017

Les titres ne cessent de tomber : les Lyonnaises ajoutent à leur redoutable palmarès un sixième titre consécutif en Coupe de France. Ce vendredi soir à Vannes, Les Lyonnaises ont su s'imposer aux tirs au but (7-6) grâce à une frappe de la Norvégienne Ada Hegerberg, qui renforce son statut de meilleure buteuse du championnat de France et de la Ligue des Champions en 2015-2016. Le PSG s'est incliné de peu et retrouvera les Lyonnaises dès le 1er juin pour la finale de la Ligue des Champions. Quelques semaines plus tôt, les Fenottes brillaient encore avec un 11ème titre consécutif de Championne de France sur les 15 remporté tout au long de son histoire. Galvanisées, les joueuses ont célébré cette belle victoire avant de se concentrer de nouveau pour le prochain match qui les opposera à leurs concurrentes parisiennes.