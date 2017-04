Le PSG sanctionné après les incidents dans le Parc OL

La Ligue de football professionnel (LFP) a sanctionné le PSG après les dégradations commises au Parc OL par des supporters parisiens lors de la finale de la Coupe de la Ligue le 1er avril dernier.

© DR Sièges dégradés au Parc OL

Ce jeudi soir, la Ligue de football professionnel (LFP) a sanctionné le PSG d’une amende de 100 000 euros, de deux matchs de fermeture de la tribune Auteuil avec sursis et de deux matchs sans déplacement de ses supporters (sanctions déjà purgées lors des rencontres Angers-PSG le 14 avril et Metz-PSG le 18 avril), après les incidents survenus lors de la finale de la Coupe de la Ligue au Parc OL. Lors du match PSG-Monaco qui se tenait à Lyon le 1er avril dernier, les supporters parisiens avaient commis de nombreuses dégradations au sein du stade : des toilettes détruites et taguées et des sièges arrachés ou partiellement brûlés.

Si les sanctions auraient pu être plus sévères, la Commission s’est montrée plutôt clémente, compte tenu de « l’excellent casier disciplinaire du PSG ». Selon le président de la commission de discipline, Sébastien Deneux, la commission a pris en considération le fait que le PSG « n’était pas pleinement maître du match ». Il lance toutefois un avertissement : « Il est hors de question que de tels comportements se reproduisent », d’après des propos rapportés par l’AFP.