Lacazette de retour dans une équipe de France avec Tolisso et Jallet

Didier Deschamps vient d’annoncer la liste de joueurs sélectionnés pour jouer avec l’équipe de France en juin prochain. Une liste où figurent Corentin Tolisso, Christophe Jallet et Alexandre Lacazette. Une première depuis octobre 2015 pour l’attaquant lyonnais.

Le sectionneur de l'équipe de France vient d'annoncer sa liste pour affronter le Paraguay (2 juin), la Suède (9 juin) et l'Angleterre (13 juin). Une liste dans laquelle figurent trois Lyonnais : Corentin Tolisso, Christophe Jallet et Alexandre Lacazette. L'attaquant Lyonnais n'avait plus été appelé en équipe de France depuis octobre 2015. Sa saison avec l’OL (33 buts toutes compétitions confondues NdlR) a visiblement décidé Didier Deschamp qui l’a inclus dans sa liste de 26 joueurs. L'attaquant de l'OL a été préféré à Kevin Gameiro et à l'ancien Lyonnais natif de Bron, Karim Benzema.

Ce dernier avait récemment déclaré dans l'Équipe : "Je ne veux d'explications de personne, de personne, de personne d'autre à part le sélectionneur. Les autres disent que je suis sélectionnable, sauf lui". Didier Deschamps lui a répondu lors de la conférence de presse : "L'équipe de France s'est construite avant l'Euro, elle s'est consolidée à travers la compétition où la France a réussi à aller en finale. Elle a continué à l'être dans cette phase de qualification. J'ai un groupe dans lequel il y a une harmonie. J'ai fait confiance à des joueurs qui ont répondu sur le terrain, j'ai incorporé de jeunes joueurs, car je considère qu'ils ont un fort potentiel. Je suis l'unique décideur, je prends des décisions dans un cadre sportif. Pour moi, j'ai toujours considéré qu'un groupe est au-dessus de tout, je prends toujours des décisions pour le bien de l'équipe de France. Je discute toujours avant avec mon staff technique. J'ai toujours agi comme ça, je ne change rien." La porte semble donc bel et bien fermée pour le joueur vedette du Real Madrid.