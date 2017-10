L’Olympique lyonnais, troisième club préféré des Français

Selon un sondage Harris Interactive commandé par RMC, L'Olympique lyonnais se positionne en troisième place des clubs français les plus populaires. L'OL cumule 8 % de l'engouement général des Français, et 11 % de celui des spectateurs de Ligue 1.

©Romain Lafabregue / AFP Maxwel Cornet après avoir marqué contre Toulouse

Que ce soit un sondage sur la population générale ou chez les passionnés de la Ligue 1, l’Olympique lyonnais reste en troisième place derrière l’OM et le PSG. C'est ce que révèle un sondage Harris Interactive commandé par RMC. Si les deux clubs préférés des Français se tiennent mutuellement en respect, à 13 % au sein du grand public et 20 % parmi les adeptes de la L1, les Lyonnais récoltent pour leur part 8 % de l'engouement général, et sont favorisés par 11 % des amateurs de foot. Un score loin devant Saint-Etienne qui, à la quatrième place, amasse 5 % de l’enthousiasme national et 7 % de ferveur en Ligue 1.

