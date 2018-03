L'OL veut “défendre ses intérêts” dans le dossier Geubbels

La jeune pépite lyonnaise Willem Geubbels a décidé de ne pas signer de contrat professionnel avec son club formateur. De son côté l'OL estime avoir tout fait pour satisfaire “le clan” Geubbels et souhaite désormais “défendre ses intérêts, et d’une façon plus générale ceux de la formation française”.

©afp Willem Geubbels

Engagé dans un bras de fer avec son jeune joueur Willem Geubbels (16 ans), l'OL a réagi ce jeudi à la décision de ce dernier de ne pas signer de contrat professionnel avec le club dans lequel il est arrivé à l'âge de 9 ans. Dans un communiqué, le club de Jean-Michel Aulas a décidé de contre-attaquer pour "défendre ses intérêts". Le club a ainsi écrit qu'il “a tout entrepris pour répondre favorablement aux demandes qui lui ont été formulées par Ludovic Geubbels, le père du joueur, et par Maître Philippe Veber, pour que Willem signe son premier contrat professionnel au club comme le font la quasi-totalité des stagiaires de l’Olympique Lyonnais”.

L'OL a proposé au joueur une formation personnalisée avec des cours d'anglais, de néerlandais, de piano et de média training. “Sur un plan sportif, l'entraîneur général Bruno Genesio a eu plusieurs entretiens avec Willem et son papa pour lui permettre d'appréhender progressivement l'exigence du niveau professionnel. Willem a intégré dès cette année le groupe professionnel, tant en stage de préparation qu’aux entraînements, avec lequel il a déjà participé à 4 matches de Ligue 1, Coupe de la Ligue et Europa League”, a écrit l'OL. D'un point de vue financier, la direction du club a estimé avoir fait “des propositions extrêmement importantes avec un plan d'évolution en fonction de ses participations futures avec le club et de ses sélections en équipe de France tout en tenant compte de ce qui a pu être fait récemment avec Kylian Mbappe avant que celui-ci se révèle au plus haut niveau au cours de la saison dernière”. Des propositions “hors normes pour l’Olympique Lyonnais, se voulaient correspondre à l’ambition très importante du "clan" Geubbels en permettant à Willem de bénéficier dès maintenant d’une rémunération professionnelle.”

“L'Olympique Lyonnais a pris acte de la décision de Willem Geubbels et de son entourage, mais entend défendre ses intérêts, et d’une façon plus générale ceux de la formation française, à travers le cas d’un joueur qui a eu seulement 16 ans l'été dernier et qui est sous contrat avec le club jusqu'au 30 juin 2019. Les exemples récents de Rachid Ghezzal et de Jordy Gaspar avec le club de Monaco incitent l’Olympique Lyonnais à prendre toutes ses dispositions pour ne pas être à nouveau pénalisé sur le plan économique et de l’image”, a prévenu le club. Le départ de ce jeune joueur très prometteur est un nouveau coup dur pour le club dont la formation constitue une marque de fabrique, mais aussi une importante source de revenues.