L'OL recherche bien un attaquant mais pas Ntep

Alors que le mercato d'hiver sera lancé le 1er janvier, l'Olympique lyonnais cherche à renforcer son secteur offensif, pour épauler Alexandre Lacazette et pallier le départ à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de Rachid Ghezzal. Si les noms de Juan Iturbe (AS Roma) et Nicolas Pépé (SCO Angers) circulent, la rumeur Ntep (SC Rennes) a été démentie.

PHILIPPE DESMAZES / AFP Jean-Michel Aulas, président de l'OL

"Un joueur compétitif et qui apporte une plus-value à l’équipe". Avant de partir en congés, Bruno Genesio a laissé sa liste de cadeaux à Jean-Michel Aulas. L'Olympique lyonnais souhaite renforcer son secteur offensif, dans l'idée notamment d'épauler son buteur vedette, Alexandre Lacazette. Pour combler le départ à la CAN de son aillier algérien Rachid Ghezzal aussi.

Pépé et Iturbe hors des critères d'Aulas

Deux noms semblaient tenir la corde. Ceux de Nicolas Pépé et de Juan Iturbe. Mais l'Angevin disputera lui-aussi la CAN. Un élément qui devrai l'éloigner des tablettes de l'OL à en croire JMA, qui a dressé le portrait type de son renfort idéal. "Il faut que le profil soit suffisamment pertinent pour que d’une part, il ne fasse pas la CAN, [...] et deuxièmement, qu’il n’ait pas fait l’Europa League pour qu’il puisse jouer avec nous cette compétition", a glissé le patron de l'OL. En lice avec la Roma en C3, Juan Iturbe ne rentre donc pas non plus dans ces critères.

Quant à la piste menant à Paul-Georges N'tep, elle a été démentie par l'agent du joueur rennais. "En ce qui concerne Paul-Georges Ntep à l'OL c'est de l'intox", a lâché Jean-Christophe Cano à notre site partenaire Olympique et Lyonnais.

Une solution à l'amiable pour Clément Grenier

An rang des départs, Clément Grenier pourrait quitter la capitale rhodanienne cet hiver. JMA lui a donné un bon de sortie. "Si Clément a une proposition, il pourra évidemment sortir avec des conditions privilégiées, annonce Jean-Michel Aulas. C’est-à-dire que l’on n’exige pas un transfert". Le départ du milieu de 25 ans pourrait prendre la forme d'un prêt.

