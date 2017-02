L’OL peut gagner 2 millions d’€ en cas de but de Martial contre l'ASSE

La formation peut rapporter gros. Anthony Martial, le joueur de Manchester United, formé à l'OL, va faire gagner deux millions d'euros à l'OL la prochaine fois qui marquera.

©Maxppp

Anthony Martial avait été vendu par Lyon en 2013 pour 5 millions d'euros et un intéressement de 20% sur la plus-value. Une plus-value qui a été énorme puisque le joueur a été transféré au club anglais par Monaco pour 50 millions d’euros, plus 30 millions d’euros de bonus.

Parmi les différentes clauses, un bonus de 10 millions d'euros si l'international français marque 25 buts en compétition officielle avec son nouveau club. Pour le moment, Martial en a inscrit 24 et le 25e pourrait arriver ce jeudi durant le match contre l'AS Saint-Etienne en seizièmes de finale aller de la Ligue Europa.

L'ancien joueur de l'OL a d’ailleurs parlé de la rivalité entre son ancien club et l'ASSE dans une interview donnée au site internet des Red Devils : "Il y avait une grosse rivalité quand j’étais encore à Lyon. C’est toujours une ambiance électrique et ce sont des gros matches, le genre que tous les joueurs aimeraient jouer. Donc j’ai toujours ce petit côté rival quand je joue contre l’ASSE. (…) Ce serait bien si je pouvais marquer contre eux, mais le plus important c’est qu’on gagne et si je peux marquer, ce sera un plus". Un but à 2 millions d'euros.