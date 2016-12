L'OL féminin titré meilleure équipe mondiale pour la 3ème fois

La Fédération internationale de l'histoire du football et des statistiques (IFFHS) a dévoilé son classement 2016 des meilleures équipes mondiales. Avec 241 points, l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais est "simplement la meilleure".

DR/OL Les Lyonnaises lors de la finale de la Ligue des Champions, 26 mai 2016

Le score ne laisse aucun doute, il s'agit du meilleur jamais enregistré dans ce classement. Avec 241 points, les lyonnaises sont loin devant sur le podium du classement qui comprend l'équipe allemande de Wolfsburg (101 points) et le Bayern de Munich (34 points). L'équipe du PSG est quant à elle à la cinquième position du classement avec 10 points. De quoi faire sourire le président du club, Jean-Michel Aulas. En cinq ans, c'est la troisième fois que les lyonnaises prennent la tête du classement de la fédération internationale du l'histoire du football et des statistiques. Pour cette saison, leur victoire en ligue des champions et en coupe de France continue de couronner de cette équipe de succès. L'arrivée imminente de la joueuse américaine Alex Morgan, sacrée championne du monde en 2015, ne devrait pas mettre fin aux victoires enchaînées par les lyonnaises. Dans ce classement de l'IFFHS, la lyonnaise Sarah Bouhaddi se voit également décerner le titre de meilleure gardienne du but du monde.