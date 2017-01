L'OL féminin parie sur l’avenir avec une nouvelle recrue prometteuse

La défenseure canadienne Kadeisha Buchanan vient de s’engager jusqu’en 2019 avec l’équipe féminine de l’Olympique lyonnais.

© Olympique lyonnais Kadeisha Buchanan

Après l'arrivée très médiatique de la joueuse américaine Alex Morgan, l'Olympique lyonnais vient de signer la défenseur internationale canadienne Kadeisha Buchanan. Une véritable stratégie sportive, plus que médiatique, puisque l'ancienne joueuse de l'Université de Virginie occidentale a signé un contrat de 2 ans et demi. À seulement 21 ans, la Canadienne a déjà une solide expérience internationale avec 63 sélections dans l'équipe du Canada. Elle a été élue meilleure jeune joueuse de la coupe du monde 2015 et été médaillée de bronze aux JO de RIO.

C'est la troisième recrue hivernale de l'équipe féminine de l'OL après Alex Morgan et la défenseure internationale allemande Josephine Henning. Les deux joueuses de 27 ans se sont engagées pour une durée de six mois.