L'OL corrige le Celtic Glasgow en match amical

L'occasion de tester les nouvelles recrues était belle et s'est terminée par un score de 4-0 pour l'Olympique Lyonnais.

©OL web

Un festival offensif. Plutôt timide en première mi-temps, l’Olympique lyonnais a cartonné le Celtic Glasgow au Celtic Park ce samedi (4-0). L’opposition n’avait pas grand-chose à voir avec celle de samedi dernier face à Bourg-en-Bresse (3-1) où les jeunes s’étaient distingués. Bruno Genesio pouvait cette fois compter sur ses internationaux et deux recrues supplémentaires, ce qui n’a pas empêché la jeune garde lyonnaise de marquer des points. Myziane Maolida (photo olweb.fr) et Amine Gouiri en tête, tous deux buteurs. Après le départ d’Alexandre Lacazette, l’OL peut se rassurer et se convaincre que la relève est assurée en pointe de l’attaque, où Mariano Diaz était absent à cause d’une tendinite à la voûte plantaire.

Quatre buts en 35 minutes

Pour marquer des points, il valait sans doute mieux faire partie de l’équipe alignée deuxième mi-temps. Car durant les 45 premières minutes, les Lyonnais n’ont pas montré grand-chose en attaque mais aussi en défense où un but Ecossais aurait pu sanctionner l’OL, s’il n’avait pas été refusé pour un hors-jeu logique (40e). Avec Bertrand Traoré, Nabil Fekir et Maxwel Cornet au retour des vestiaires, l’Olympique lyonnais a affiché un tout autre visage. Le Burkinabé est impliqué sur le but de Cornet (1-0, 52e) qui en plus d’avoir marqué, a signé une passe décisive. L’international français quant à lui, encore très actif au poste de meneur de jeu et buteur (3-0, 78e) a assisté à la prise de pouvoir des jeunes en pointe de l’attaque. Myziane Maolida d’abord, s’est offert une splendide réalisation en éliminant toute la défense (61e) avant qu’Amine Gouiri, impliqué sur le troisième but, ne clôture la marque grâce à un bel enchaînement (4-0, 87e). Mariano Diaz qui ne s’est toujours pas entraîné avec ses nouveaux coéquipiers, voit les jeunes pousses rhodaniens taper à la porte au poste de numéro neuf. A Glasgow, le nouveau Lyon a parfaitement lancé son histoire. L’alchimie entre les recrues, les jeunes et les autres semble déjà prendre. Au grand bonheur de Bruno Genesio.

La composition lyonnaise en première mi-temps : Lopes – Jallet, Nkoulou, Morel (C), Mendy – Ferri, Grenier – Del Castillo, Aouar, Memphis – Maolida

La composition lyonnaise en deuxième mi-temps : Gorgelin – Tete, Mammana, Morel (Diakhaby, 62e), Mendy (Marçal, 62e) – Ferri (Tousart, 62e), Darder – Cornet, Fekir, Traore – Maolida (Gouri, 62e)

