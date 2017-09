L'OL concède le nul face à Dijon

Au Groupama Stadium, les Lyonnais n'ont pu faire mieux que 3-3 contre les Bourguignons, lors de la 7e journée de Ligue 1.

Après le match nul de Paris contre Montpellier un peu plus tôt, l'OL avait l'occasion de refaire un peu son retard sur le leader, en recevant Dijon, samedi soir dans son Groupama Stadium. Hélas, un manque de précision dans la finition et surtout des erreurs d'inattention en défense ont coûté la victoire aux hommes de Bruno Genesio.

Aouar très en vue

Nabil Fekir avait pourtant ouvert la marque à la 20e, après un bon travail de Houssem Aouar et Ferland Mendy. Mais Naïm Sliti égalisait trois minutes plus tard, sur un pénalty concédé par Mendy. En seconde mi-temps, Xeka donnait l'avantage aux visiteurs, après un mauvais replacement lyonnais (53e). Puis Aouar, 19 ans, très en vue pour sa première titularisation, en remplacement de Memphis Depay, permettait aux Gones de croire encore en la victoire avec un but marqué suite à une jolie action entre Bertrand Traoré et Kenny Tete.

Première en L1 pour Geubbels

Mariano, lui qui n'avait pas réussi grand chose jusque-là, concrétisait cet élan trois minutes plus tard, en trouant le gardien Reynet d'un pénalty puissant. À 3-2, Lyon pensait tenir le bon bout. Mais cette impression ne dura qu'une poignée de minutes, puisque le Dijonnais Cédric Yambéré plaçait une tête dans les filets de Lopes suite à un coup franc. Même en lançant deux autre jeunes formés au club, Moalida et Geubbels (à 16 ans, il est le premier joueur né au XXIe siècle à jouer en L1), l'OL n'a pu reprendre l'avantage. 3-3 score final.

L'OL reste dont 5e avec 12 points, mais est sous la menace de Marseille et Nantes qui jouent ce dimanche. Pas la meilleure façon de préparer le match de Ligue Europa, jeudi à Lyon, contre l'Atalanta Bergame.

