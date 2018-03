L’OL bat Barcelone (0-1) et file en demies de la Ligue des Champions

Après une victoire 2-1 à domicile lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, les joueuses de l’OL sont allées s’imposer 0-1 au FC Barcelone et ont validé leur ticket pour les demi-finales de la compétition.

Doubles championnes en titre, les joueuses de l'OL se déplaçaient à Barcelone ce mercredi soir avec une courte avance au score (2-1 à l'aller à domicile) sur leurs adversaires catalanes. Les Lyonnaises ne devaient pas se tromper, si elles étaient habituées à disposer largement des équipes adverses, ce match ne se présentait pas comme une partie de plaisir. Mais fortes de leur expérience, les joueuses de Reynald Pedros ont rapidement pris le jeu à leur compte et asphyxié le FC Barcelone. Une stratégie résolument offensive, là où la tentation aurait pu être de bétonner. Une stratégie gagnante qui a mis du temps à payer par manque d'efficacité.

Ce n'est qu'à la 62e minute que les Lyonnaises ont ouvert le score par l'inévitable Eugénie Le Sommer qui a trompé la gardienne espagnole d'une tête peu lobée puissante après un cafouillage dans la surface. Un but salvateur qui a envoyé l'OL tout droit en demi-finale de la Ligue des champions. "On savait que ça allait être difficile. On s'attendait à ce genre de match. On voulait les chercher haut et bloquer le cœur du jeu. On l'a très bien fait, on a été très discipliné. On n'a jamais perdu le fil, jamais paniqué, on n'a pas concédé d'occasions et on a marqué ce but qui a tué le match. C'était une prestation aboutie et la qualification est on ne peut plus méritée. Maintenant, on va préparer comme il faut ces demi-finales contre Manchester City", a déclaré l'entraîneur Reynald Pedros sur OL TV.

De son côté, Jean-Michel Aulas, présent à Barcelone au côté de l'ancien Lyonnais Samuel Umtiti, a salué la "grande maîtrise mentale et morale" de son équipe. "Les conditions étaient excellentes. Un grand bravo à nos filles et à Reynald Pedros. On retrouve Manchester City (en demi-finales, comme la saison dernière). C'est un club qui se développe avec son équipe féminine. Ce sera une opposition très difficile. On avait eu un match retour très compliqué l'an dernier (3-1, 0-1). Il faudra être en pleine possession de nos moyens. On veut aller au bout de cette compétition", a-t-il conclu.

