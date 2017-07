L’OL a certainement bouclé son recrutement

Sauf si une opportunité se présente, l’Olympique lyonnais ne recrutera plus durant ce mercato estival. Le club de Jean-Michel Aulas s’est montré très actif et a accueilli six nouveaux joueurs.

En un mois l’Olympique lyonnais a dessiné les contours de son effectif pour la saison prochaine. Ce lundi, le club de la capitale des Gaules a semble-t-il accueilli sa dernière recrue avec l’arrivée du défenseur central Marcelo. « On est très contents, non pas de clôturer parce qu’on ne sait jamais, mais de finaliser une période de six transferts plus le retour de Clément Grenier, donc de sept joueurs au club, par l’arrivée de celui qui nous apparaissait être le porteur de plus d’expérience dans une défense qui a parfois été critiquée l’année dernière », s’est réjoui Jean-Michel Aulas lors de la conférence de presse de présentation de son nouveau joueur. Acheté 7 millions d’euros à son ancien club de Besiktas, le Brésilien est la sixième recrue estivale de l’OL. Fernado Marçal (4,5M€), Bertrand Traoré (10M€), Ferland Mendy (5M€), Mariano Diaz (8M€) et Kenny Tete (3M€) sont arrivés avant lui. « Je peux le dire, en 30 ans d’expérience, jamais on ne fait 100% des joueurs que l’on a coché sur le papier en début de saison » s’est satisfait le président lyonnais, qui a rompu le mauvais sort.

Du mouvement dans le sens des départs

Si l’Olympique lyonnais a recruté très rapidement, il a aussi perdu des joueurs majeurs comme Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, respectivement partis à Arsenal et au Bayern Munich. L’attaquant a rapporté 53 millions d’euros à son club formateur, tandis que le milieu de terrain a été acheté 41,5 millions d’euros par le champion d’Allemagne. Le capitaine Maxime Gonalons a lui été transféré à la Roma contre 5 millions d’euros, alors que Mathieu Valbuena (1,5M€) s’est envolé vers Istanbul et le club de Fenerbahçe. D’autres départs sont à prévoir. La latéral gauche Maciej Rybus, pour qui « un accord est proche », comme l'a avancé Jean-Michel Aulas, devrait signer au Lokomotiv Moscou, alors que deux défenseurs centraux pourraient partir. Il s’agira certainement de Nicolas Nkoulou et de Mapou Yanga-Biwa, sur lesquels Bruno Genesio ne semble pas compter. Christophe Jallet va de son côté s’engager à Nice dans les prochaines heures. Chez le septuple champion de France, l’été risque donc d’être encore agité.

