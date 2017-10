L’OL, 3e meilleur club formateur d'Europe

Selon le CIES, l'OL est le meilleur club formateur français d'Europe et même le 3e meilleur club formateur derrière le Real Madrid et le FC Barcelone.

©Olympique Lyonnais Groupama OL Training Camp

Dans sa dernière lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES a dressé le classement des équipes ayant formé le plus de joueurs évoluant dans 31 ligues de première division européennes. Un classement où l'OL figure en très bonne position. Dans les cinq grands championnats (le Big-five), l'OL est le troisième pourvoyeur de talent avec 31 joueurs formés derrière le Fc Barcelone (34 joueurs formés) et le Real Madrid (41). Le club de Jean-Michel Aulas est le premier club français loin devant Rennes (22) et Nantes (21).

En prenant en compte l’ensemble des 31 championnats européens, l'OL se classe 21e et est une nouvelle fois le premier club français devant le PSG (29e) et Nantes (34e).