Juninho bientôt de retour à Lyon ?

Le maître artificier des coups de pied arrêtés lyonnais dans les années 2000 s'est vu proposer un poste de directeur sportif par Jean-Michel Aulas.

Dénouement imminent dans le feuilleton Juninho. L'homme aux 44 buts sur coup franc avec l'Olympique lyonnais pourrait revenir au club huit ans après avoir quitté le Rhône. Il devrait donner sa décision dans les jours à venir concernant la proposition de Jean-Michel Aulas de faire de lui son directeur sportif.

Début juin, le président de l'OL s'était dit confiant quant à la signature du sextuple champion de France. Mais ce dernier n'était pas complètement convaincu lors de son passage à Lyon mi-juillet. Une seconde offre a été formulée, avant que Juninho ne s'envole pour ses vacances aux Etats-Unis.

Sa famille le pousserait à rester à Rio, au Brésil où il vit depuis la fin de sa carrière de joueur.

