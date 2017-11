Joël Bats quitte l’OL pour rejoindre Rémi Garde, Coupet le remplace

Joël Bats va quitter l’OL le 31 décembre prochain pour rejoindre Rémi Garde à l’Impact de Montréal. Il va être remplacé par Grégory Coupet.

©DR Grégory Coupet

La passation entre Joël Bats et Grégory Coupet se fera plus tôt que prévu. L’entraîneur des gardiens de l’OL va quitter son poste le 31 décembre 2017 alors qu’il était sous contrat jusqu’en 2019. Celui qui a vu passer sous sa coupe Nicolas Puydebois, Rémy Vercoutre, Grégory Coupet, Hugo Lloris et Anthony Lopes, part rejoindre Rémi Garde à l’Impact de Montréal.

Pour le consultant du site olympique-et-lyonnais.com, Nicolas Puydebois, ce n’est pas une surprise : “Joël Bats a toujours été proche de Rémi Garde et surtout, il est fan de la mentalité nord-américaine, il passe tous ses étés aux USA, c’est un dernier challenge pour lui”. Dans un communiqué de presse : “L’Olympique lyonnais remercie chaleureusement Joël Bats pour tout ce qu’il a apporté sportivement et humainement au club, en particulier auprès de plusieurs générations de gardiens depuis 17 ans et il se réjouit qu’un joueur historique du club, façonné par Joël Bats pendant plusieurs saisons, lui succède”. Comme prévu initialement, c’est donc Grégory Coupet qui prend la suite, le club ayant anticipé depuis longtemps un départ de Joël Bats. Seul gros changement dans ce scénario, il ne part pas à la retraite, mais de l’autre côté de l’Atlantique.