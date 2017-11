Jean-Michel Aulas, grand absent ce dimanche à Geoffroy-Guichard

Pour la première fois, le président de l’Olympique lyonnais ne fera pas le déplacement au stade Geoffroy-Guichard ce dimanche pour assister au derby, une décision justifiée par des raisons médicales.

© Tim Douet Jean-Michel Aulas

C’est derrière son écran que Jean-Michel Aulas assistera au match disputé ce dimanche par l’OL et l’ASSE. En cause ? Son état de santé : opéré du pied à la mi-octobre, Jean-Michel Aulas a dû renoncer pour la première fois à venir assister à la rencontre entre les Lyonnais et les Stéphanois dans le chaudron. “J’ai beaucoup hésité, mais la mort dans l’âme, je vais devoir renoncer à aller à Geoffroy-Guichard dimanche. La raison médicale l’emporte”, explique le patron de l’OL dans les colonnes du Progrès. Ce qui ne l’empêche pas de soutenir son équipe, même à distance : “Une victoire nous donnerait plus d’ambition, mais un mauvais match ne remettrait pas en cause les valeurs du club et du groupe.”

Suivez toute l'actualité de l'OL 7/7 et 24/24 sur olympique-et-lyonnais.com