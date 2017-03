Jean-Michel Aulas élu à la Fédération française de football

Inscrit sur la liste du président sortant Noël Le Graët, Jean-Michel Aulas rejoint le comité exécutif de la Fédération française de football, après la réélection samedi du Breton dès le 1er tour.

© Eliot Lucas Jean-Michel Aulas, sur le chantier du Grand Stade.

Les temps changent pour Jean-Michel Aulas. Moins d'un an après l'annonce de la vente de ses parts du groupe Cegid par un actionnaire américaine, le président de l'Olympique Lyonnais occupe une nouvelle fonction, et cette fois-ci dans le plus haut bureau du football français. La victoire de Noël Le Graët, réélu dès le 1er tour avec 57,4% des voix, lui permet d'intégrer le comité exécutif de la Fédération française de football. Il sera accompagné de Laura Georges, ancienne joueuse de l'Olympique Lyonnais, aujourd'hui au PSG, et qui occupera le poste de secrétaire générale de la FFF.

Déjà vice-président de la Ligue professionnelle de football (LFP), Jean-Michel Aulas a dores et déjà annoncé qu'il va démissionner de ce poste. Il doit également se faire remplacer au sein du comité exécutif de l'association européenne des clubs, anciennement G14 dont il fut président en 2007.

Jean-Michel Aulas aura à coeur de distiller cette expérience au sein du centre national du football de Clairefontaine, qui gère la pré-formation de jeunes joueurs français. Le Lyonnais sera également en charge de la refonte de la Direction technique nationale (DTN).