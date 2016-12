J-M Aulas : "On a sensibilisé Alex Morgan sur l’identité de Lyon"

Après l'annonce ce mardi de l'arrivée de la star américaine Alex Morgan, Jean-Michel Aulas a expliqué les raisons qui ont fait venir la joueuse américaine à Lyon. Un plan qui s'est déroulé en trois phases.

@AFP Jean-Michel Aulas, président de l'OL

Au micro de RMC, le président de l'Olympique lyonnais est revenu sur ce qui a décidé Alex Morgan à signer 6 mois avec les féminines de l'OL. "Les premiers contacts ont été faits directement par l’intermédiaire de son agent. (…) À l’époque que ce n’était pas possible. Comme toutes les internationales, Alex Morgan dépendait de la fédération."

Comme nous l'écrivions hier, le président Aulas a ensuite entamé un travail acharné sur Twitter pour se rappeler au bon souvenir de la joueuse américaine : "Il y a eu ensuite un certain nombre de sollicitions par les réseaux sociaux. Alex a la particularité d’avoir d’innombrables fans. On a engagé une période de séduction vis-à-vis des fans pour montrer que les États Unis pouvaient s’intéresser à ce qu’était le foot européen qui est sur le plan des clubs, le meilleur foot mondial.On a sensibilisé Alex sur l’identité de Lyon, ses performances."

Un salaire supérieur à celui de Rachid Ghezzal

Enfin, troisième temps, Jean-Michel Aulas a profité d'une opportunité due à "un certain nombre de changements" au sein de la sélection américaine pour entrer en discussion avec Alex Morgan. "Alex est venue deux jours et demi à Lyon pour visiter les installations, a-t-il expliqué au micro de la radio. Pour discuter avec le coach, les dirigeants. Je l’ai vue à deux reprises. On avait quasiment la certitude que les choses pouvaient se concrétiser. Il fallait trouver des bases économiques raisonnables. Les choses se sont concrétisées il y a quelques jours." Des "bases économiques raisonnables" qui tourneraient autour de 25 000 euros par mois. Un salaire supérieur à celui de Rachid Ghezzal qui touche environ 20 000 euros mensuels.

Jean-Michel Aulas a surtout loué les qualités sportives de sa nouvelle joueuse : "C’est une des meilleures au monde. C’est le symbole de cette équipe américaine triomphante. Elle a toujours représenté l’emblème de la performance de la réussite, et puis aussi une manière extrêmement précise de la communication sur les États-Unis."