Incidents lors de Metz-OL : la décision de la LFP attendue ce jeudi

La commission de discipline de la LFP va se prononcer ce jeudi sur l’affaire des jets de pétards durant le match de la 16e journée de Ligue 1 entre Metz et l’Olympique lyonnais.

Le 3 décembre dernier, alors que le FC Metz venait d'inscrire le but du 1-0 sur son terrain de Saint-Symphorien, ses supporters avaient visé avec des pétards le gardien de but de l'OL Anthony Lopes. Atteint d'une surdité traumatique, celui-ci avait été évacué et le match définitivement arrêté et reporté à une date ultérieure.

Ce jeudi 5 janvier, on connaîtra le dénouement de l'affaire puisque va rendre aujourd'hui sa décision quant aux sanctions infligées au club lorrain. Des sanctions qui pourraient aller du match à rejouer jusqu’à la victoire sur tapis verts de l'OL (0-3). En cas de match à rejouer, celui-ci pourrait l'être à huit clos. Pour rappel, la tribune Est basse, d'où avaient été lancés les pétards, a déjà été fermée "à titre conservatoire et jusqu'à nouvel ordre" le 8 décembre dernier.

En tout, deux hommes ont été interpellés dont un qui a reconnu les faits et a été mis en examen le 9 décembre dernier pour "violences aggravées, jet de projectile dangereux et introduction de fusée ou artifice dans une enceinte sportive lors d’une manifestation sportive".