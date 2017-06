Football : l’OL fait taire les rumeurs concernant le naming

Ce mardi, le club de l’Olympique Lyonnais a publié un communiqué afin de faire cesser les rumeurs quant au naming du Parc OL. Jean-Michel Aulas a ainsi affirmé que des discussions étaient en cours avec Groupama, mais que rien n’avait été confirmé pour le moment.

Suite à une divulgation d’informations ce mardi quant au naming du Parc OL, le club s’est exprimé dans un communiqué : “Pour faire suite aux rumeurs parues dans la presse, OL Groupe confirme que des discussions sont en cours avec Groupama, comme avec d’autres sociétés, en vue d’un possible contrat de “naming” du Parc OL. OL Groupe a annoncé de longue date son souhait de conclure un contrat de “naming” et Groupama, qui est déjà un partenaire privilégié du club et a donné son nom au Groupama OL Training Center, et à la Groupama OL Academy, est un interlocuteur naturel. Si ces discussions devaient aboutir et déboucher sur un accord, elles feraient l’objet d’une annonce le moment venu”, rapporte olympique-et-lyonnais.com.

“Arriver à convaincre Groupama”

Ce mardi, le président du club Jean-Michel Aulas était invité à l’Élysée avec les joueuses de l’OL. À cette occasion, il s’est à nouveau exprimé au sujet du naming annonçant être entré en négociation avec Groupama. Il a tout de même souligné que rien n’était encore fait. : “Il n’y a absolument rien de fait puisque comme je l’ai rappelé, il y a aussi des compétiteurs étrangers (…) Le président a tout de même précisé qu’il faudra réussir à convaincre Grouapama (…) pour qu’elle puisse être à la tête de cette formidable aventure que serait le naming”.

Le nom de domaine, une mauvaise idée

Par ailleurs, Jean-Michel Aulas s’est également expliqué sur le nom de domaine groupama-stadium.fr qui a été déposé par l’OL et a reconnu qu’il s’agissait là d’une mauvaise idée : “On n’aurait pas dû le faire parce que ça a alerté les médias un peu trop vite et ça nous oblige à faire marche arrière. C’est une erreur que j’assume même si je n’en suis pas le coproducteur.”