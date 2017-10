Everton-OL : une enquête ouverte après la bagarre sur le terrain

La police britannique a ouvert ce vendredi une enquête sur les actes de violence qui ont eu lieu lors du match entre l’Olympique lyonnais et Everton hier soir.

© Oli SCARFF / AFP OL - Everton

Après les troubles provoqués lors du match entre l’Olympique lyonnais et Everton ce jeudi, les forces de l’ordre anglaises ont ouvert une enquête pour déterminer si les violences sur le terrain sont susceptibles de poursuites. "Les enquêteurs vont étudier les images et s’entretenir avec les témoins pour établir si des infractions ont été commises", a annoncé la police de Merseyside (région de Liverpool) dans un communiqué de presse.

À la 64e minute de jeu, le capitaine de l’équipe britannique, Ashley Williams, a pris à partie Anthony Lopes et l’a poussé hors du terrain. Rapidement, les joueurs des deux équipes se sont regroupés pour protéger leur coéquipier respectif. Mais les spectateurs anglais à quelques mètres du terrain se sont également rapprochés, et des coups de poing ont volé en direction des Lyonnais. Un homme portant à l’épaule son enfant à même réussi à atteindre Anthony Lopes au niveau de la tête. Face à ces événements, la police anglaise a décidé de se montrer ferme pour envoyer un signal fort aux supporters trop violents. L’un d’entre eux a déjà été identifié, et s’est vu interdire l’accès aux prochains matchs du Goodison Park a indiqué la police de Merseyside.

