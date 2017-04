Europa League : Lyon affrontera l’Ajax Amsterdam

Le tirage au sort des demi-finales de l’Europa League a eu lieu ce vendredi à Nyon. L’Olympique Lyonnais affrontera l'Ajax Amsterdam.

Les vœux des supporters lyonnais ont été exaucés ce vendredi à l’occasion du tirage au sort des demi-finales de l’Europa League. En évitant l’ogre Manchester United et en recevant son adversaire lors du match retour, tous les voyants sont au vert pour l’Olympique Lyonnais qui affrontera l’Ajax Amsterdam. Le match aller aura lieu à Amsterdam le 3 mai (et non le 4 comme prévu initialement, en raison du Jour des Morts aux Pays-Bas), et le retour au Parc OL le 11 mai.

Lyon retrouve l’Ajax Amsterdam en Coupe d’Europe

Les deux clubs se connaissent bien. En effet l’OL a déjà joué contre l'Ajax à deux reprises en Coupe d’Europe lors des phases de groupes de Ligue des champions. Cependant, les Lyonnais n’ont jamais réussi face aux bataves. Lors de la saison 2002-2003, l’OL avait connu deux défaites (2-1, 2-0) puis deux nuls (0-0, 0-0) lors de la saison 2011-2012. Les supporters lyonnais espèrent donc que la tendance s’inversera.

L'ouverture de la billetterie pour OL-Ajax est prévue ce vendredi pour les abonnés.

Dans l'autre demi-finale, le Celta Vigo recevra Manchester United le jeudi 4. Le match retour aura lieu à Old Trafford le 11 mai.