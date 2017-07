Euro 2017 féminin : la France fait match nul contre l’Autriche (1-1)

L’équipe de France féminine de football a du batailler ferme pour arracher le match nul face à l’Autriche ce samedi soir lors de leur 2e match de poule de l’Euro 2017. Le but égalisateur est venu de l’inévitable ancienne joueuse de l’Olympique lyonnais, Amandine Henry.

© DR Amandine Henry

Après un premier match compliqué contre l'Islande (1-0), l'équipe de France féminine de football n'a pas réussi à s'imposer ce samedi soir face à l'Autriche. Cette « petite Allemagne », comme l'a surnommée la joueuse de l'OL Jessica Houara-d'Hommeaux, a fait souffrir les Bleues pendant 90 minutes. Elles ont même ouvert le score à la 27e minute par l'intermédiaire de Lisa Makas. Après avoir bataillé, les joueuses d'Olivier Echouafni ont fini par revenir à la marque à la 51e minute grâce à l'inévitable Amandine Henry d'une tête surpuissante sur corner. Encore une fois, l'ancienne joueuse de l'OL sauve les Bleues, puisque c'est elle qui avait obtenu le penalty lors de la première rencontre contre l'Islande.

Manque d’efficacité

Encore une fois l'équipe de France n'a pas su trouver l'ouverture face à un bloc autrichien très regroupé et a fait preuve d'un certain manque d'efficacité. "On a eu face à nous une équipe très organisée défensivement. On n'a pas réussi à trouver la solution pour marquer le 2e but. Il fallait continuer à jouer, apporter plus de mouvements, de solutions. Je savais que les coups de pied arrêtés allaient être déterminants", a souligné Olivier Echouafni, le sélectionneur de l'équipe de France en fin de rencontre. En accrochant le nul, l'équipe de France reste première du groupe C, mais devrait faire au moins un match nul contre la Suisse pour se qualifier en quart de finale. Une large victoire serait tout de même bienvenue pour éviter le premier du groupe D qui pourrait être l'Angleterre. Réponse ce mercredi 26 juillet à 20h45.