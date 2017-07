Emmanuel Mammana sur le départ, les supporters de l'OL furieux

Le jeune espoir argentin arrivé l'an dernier à Lyon devrait prochainement s'engager avec le Zénith Saint-Pétersbourg, qui verserait 16 millions d'euros au club de Jean-Michel Aulas.

© olympique et lyonnais Emanuel Mammana

"Un authentique espoir et grand joueur du football argentin". C'est ainsi que Jean-Michel Aulas présentait Emmanuel Mammana il y a un an tout juste. Arrivé en provenance du club argentin de River Plate pour 7,5 millions d'euros, la jeune pépite de 21 ans est reconnue comme un joueur à très fort potentiel. Mais l'Olympique lyonnais devrait prochainement se débarrasser du défenseur central aux 3 sélections avec l'Albiceleste.

16 millions d'euros et beaucoup de critiques

Emmanuel Mammana ne rentrerait pas dans les plans de Bruno Genesio et d'un OL qui cherche à dégraisser dans l'axe de sa défense. Et le journal L'Equipe, annonce des contacts avancés entre le joueur et le club russe du Zénith Saint-Pétersbourg. La transaction devrait avoisiner les 16 millions d'euros, selon le quotidien sportif. Un montant qui reste cependant faible au vu du potentiel du défenseur et de la durée du bail signé avec l'OL, avec qui il est lié jusqu'en 2021.

Si l'adaptation d'Emmanuel Mammana pour sa première année dans le Rhône n'a pas été optimale, notamment parce qu'il n'a pas été aligné dans les meilleures conditions, les supporters semblent furieux de son départ. Ils ont été nombreux à critiquer le choix de la direction du club sur les réseaux sociaux. Certains ont même fait circuler un appel à manifester devant le centre d'entraînement du club. Fidèle à sa réputation, Jean-Michel Aulas a répondu directement à certaines critiques via son compte Twitter.

