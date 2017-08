Emanuel Mammana transféré au Zenit Saint-Petersbourg pour 16M€

Le défenseur argentin Emanuel Mammana a officiellement été transféré vers le club russe du Zenit Saint-Petersbourg pour 16 millions d’euros, a annoncé l’Olympique lyonnais ce lundi soir.

© olympique et lyonnais Emanuel Mammana

Ce transfert était pressenti depuis un moment déjà, c'est désormais officiel. Emanuel Mammana, le défenseur argentin de l'OL, a été transféré vers le club russe du Zenit Saint-Petersbourg pour 16 millions d'euros. Un transfert assorti d’un intéressement de 20% sur la plus-value d’un éventuel futur transfert, a annoncé le club. Le défenseur argentin sera resté une seule année à l'Olympique lyonnais.

Son départ n'a pas du tout plu aux supporters du club, qui l'ont fait savoir sur Twitter. Des tweets énervés dont certains ont provoqué l'ire du président du club, Jean-Michel Aulas, qui n'a pas hésité à s'en prendre à certains fans. Pour justifier ce départ, le club a indiqué dans un communiqué que "Gérard Houllier, Florian Maurice, Bruno Genesio et Claudio Caçapa ont décidé de ce transfert pour réduire pour l’instant à cinq le nombre de défenseurs centraux, tout en assurant la meilleure complémentarité de ce secteur et en pouvant compter en complément sur le jeune international luxembourgeois Christopher Martins Pereira". Emanuel Mammana était arrivé durant le mercato estival de 2016, en provenance du club argentin de River Plate pour 7,5 millions d'euros. Il a disputé 24 matchs et inscrit 1 but sous les couleurs de l'OL.