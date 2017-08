Deux Lyonnaises en lice pour le titre de meilleure joueuse de l’année

Wendie Renard et Dzsenifer Marozsán font partie des dix footballeuses retenues pour le titre de meilleure joueuse de l’année, qui sera décerné par la FIFA en octobre.

© Page Facebook Wendie Renard Dzsenifer Marozsán et Wendie Renard

Après une saison réussie, les deux équipières de l’Olympique lyonnais ont été sélectionnées par la FIFA pour prétendre au titre de meilleure joueuse de l’année. Elles sont notamment en compétition avec Lieke Martens et Vivianne Miedema, deux joueuses néerlandaises qui ont récemment remporté l’Euro. La seule compétition que Wendie Renard et Dzsenifer Marozsán n’ont pas gagnée cette année. Autres prétendantes au titre, les Anglaises Lucy Bronze et Jodie Taylor, la Vénézuélienne Deyna Castellanos, l’Australienne Samantha Kerr, la Danoise Pernille Harder et l’Américaine Carli Lloyd.

Si la lauréate de cette distinction internationale sera révélée le 23 octobre prochain, Dzsenifer Marozsán est également en lice pour devenir la potentielle joueuse de l’année 2016/2017 de l’UEFA, dont le nom sera dévoilé ce jeudi.