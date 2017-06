Décès de Louis Nicollin: "la perte d’un homme exceptionnel" pour Aulas

Le président de l'OL a rendu hommage ce jeudi à son ami et mentor Louis Nicollin, disparu ce jeudi à l'âge de 74 ans.

© Tim Douet Jean-Michel Aulas

Ce jeudi soir, Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, a rendu hommage à son homologue montpelliérain décédé dans la journée à l'âge de 74 ans. Les deux hommes étaient amis. Louis Nicollin, "Loulou" pour tout le monde, était un amoureux de Lyon et de l'OL. Sa disparition a été "un choc", a expliqué Jean-Michel Aulas à Olympique-et-lyonnais.com. "On était heureux d'être avec lui... Il faisait rire tout en abordant les sujets importants. C'est un homme délicieux qui s'en va, qui ne se prenait pas au sérieux. Je ne sais pas comment on va le remplacer dans le foot français". "Pour moi, c'est plus que la perte d'un ami, d'un collègue... C'est celle d'un homme assez exceptionnel. Il avait une vision que le foot lui a permis d'exprimer et il était aussi un grand chef d'entreprise. Peu connaissait cette dimension du personnage. Mais c'est évidemment d'abord une perte humaine", a-t-il poursuivi.

Ami et mentor donc puisque c'est Louis Nicollin qui a appris les ficelles du rôle de président de club de foot à Jean-Michel Aulas quand ce dernier a pris les rênes de l'OL en 1987 : "Il m'a guidé dans le foot pro sur les sujets que je ne connaissais pas. Il m'a initié. Il m'a démontré qu'on pouvait avoir un langage fleuri, une attitude très démonstrative et être d'un très grand professionnalisme".

Louis Nicollin est décédé le jour de son anniversaire, presque une logique pour le président de l'OL : "On a de la peine à imaginer que c'est arrivé le jour de son anniversaire. Mais ça lui ressemble finalement tellement. On a l'impression d'une farce. Car si sa disparition est d'une tristesse absolue, la manière dont il nous quitte lui ressemble tellement. C'est comme s'il avait tout organisé".