Coupe du monde 98 : Lyonnais votez pour Lyon !

Jusqu’au 11 février, il est possible de voter pour que Lyon soit la ville hôte française, qui accueillera le trophée de la Coupe du monde 1998.

© DR L’équipe de France championne du monde en 1998

Il y a 20 ans, le 12 juillet 1998, la France remportait la Coupe du monde à domicile. Depuis, le trophée a quitté l’Hexagone et continué son tour du globe. À l’occasion de la tournée du trophée de la Coupe du monde, le précieux sésame visitera 91 villes dans 51 pays jusqu’au début de la compétition, le 14 juin prochain. Présenté à Paris le 20 mars, la plus prestigieuse des récompenses du football mondial visitera ensuite une des 11 villes françaises en lice pour l’accueillir, accompagnée par un ambassadeur champion du monde. Et elle pourrait bien passer par Lyon. Pour cela, il suffit de participer au concours lancé par Coca-Cola via SMS, Facebook, Twitter ou Instagram.

Si la ville est choisie, il sera possible d’approcher le trophée le 21 mars, et de participer à des animations mises en place autour de France 98. Une manière pour les plus jeunes de découvrir la fabuleuse épopée des Bleus. D’anciens champions du monde français devraient être présents pour l’occasion. Deux participants tirés au sort pourront également voyager dans l’avion officiel qui amènera le trophée de Naples jusqu’en France. Pour l’instant, Lyon se situe à la 3e place du classement. Il est possible de suivre l’évolution des votes sur le site officiel de l’évènement. La ville gagnante sera annoncée le 12 février.

Comment participer :

Par SMS : en envoyant « ALLEZ LYON » au 32 321 (SMS non surtaxé)

Sur Twitter, en publiant votre vote et en mentionnant le compte @cocacolafr et le # TrophyTourLyon

Via Facebook, en commentant ou en likant les posts liés à la tournée du trophée sur la page Coca-Cola France.

Sur Instagram, en commentant avec le #TrophyTourLyon ou en likant les posts liés à la tournée du trophée sur le compte Coca-Cola France.

Toute l'actualité de l'OL, c'est 7/7 sur notre site Internet spécialisé www.olympique-et-lyonnais.com