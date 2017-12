Coupe du monde 2018 : France – États-Unis à Lyon le 9 juin

Le dernier match de préparation de l'Équipe de France, avant la coupe du monde de football qui aura lieu en Russie, se tiendra au Parc OL face aux États-Unis.

©Tim Douet Le stade de l'OL à Décines

On connaît officiellement le programme de l'équipe de France de football avant la coupe du monde 2018 (14 juin-15 juillet). Un programme qui fera passer les Bleus par Lyon et plus précisément par le Groupama Stadium de Décines. Les Français y affronteront les États-Unis le 9 juin 2018 à 21h. Un dernier match dans l'Hexagone avant l'envol pour la Russie. Cette annonce a dû faire plaisir à Jean-Michel Aulas. Le président de l'OL avait déclaré ce mercredi dans L'Équipe que son stade avait "de bonnes chances" d'accueillir la rencontre. "Ce serait une bonne dose de vitamines de jouer ici pour se préparer à la Coupe du monde en Russie", expliquait-il.

Avant ce match, les Français affronteront l'Italie à l'Allianz Riviera de Nice le 1er juin et une équipe à déterminer le 28 mai. En mars, les joueurs de Didier Deschamps rencontreront la Colombie le 23 et la Russie le 27.

Informations billetterie et réservations à venir sur Groupama-stadium.

Le programme complet de l'Équipe de France :

France - Colombie, le 23 mars 2018 (21h00) au Stade de France

Russie - France, le 27 mars 2018 (17h30) - lieu à déterminer

France - à confirmer, le 28 mai 2018 (21h00) au Stade de France

France - Italie, le 1er juin 2018 (21h00) à l'Allianz Riviera de Nice

France - États-Unis, le 9 juin 2018 (21h00) au Groupama Stadium de Lyon