Coupe de la Ligue : un OL remanié face au verrou montpelliérain

C'est notamment avec un Clément Grenier de retour dans le groupe que l'Olympique lyonnais se rend à Montpellier, ce mercredi soir (21h05), pour les 8es de finale de la Coupe de la Ligue.

© Tim Douet L’entraîneur de l’OL Bruno Genesio, en février 2016.

"L’OL est quand même très bien dimensionné en effectif et il ne faut pas laisser ce match". Jean-Michel Aulas a légèrement mis la pression à son groupe en vue du déplacement à Montpellier ce mercredi soir pour l'entrée en lice de l'Olympique lyonnais en 8es de finale de la Coupe de la Ligue. Le patron de l'OL avait mal digéré l'élimination à domicile par Guingamp l'an passé au même stade de la compétition. Cette fois, il "attend une qualification". Mais la tâche sera loin d'être aisée pour Bruno Genesio qui doit anticiper la réception de Marseille, concurrent direct en championnat, dimanche au Parc OL.

Grenier présent

C'est donc avec un effectif largement remanié que l'OL se présentera au stade de la Mosson ce mercredi. Clément Grenier fera son grand retour dans le groupe alors qu'Anthony Lopes sera laissé au repos au profit de son numéro 2, Mathieu Gorgelin. Nabil Fekir, Marcelo et Lucas Tousart devraient également être laissés au repos.

Une belle occasion pour Gouiri, Geubbels...

En face, Montpellier fait office d'épouvantail pour les grosses cylindrées françaises depuis le début de la saison. Les Héraultais ont tenu en échec les quatre premiers du championnat - Paris, Monaco, Marseille et Lyon, au Groupama Stadium. Le tout grâce à une défense à cinq bien huilée, qui devrait serrer les rangs ce soir. D'autant que la séance de tirs au buts est désormais prévue dès la fin des 90 minutes. "Si on ne prend pas de but, on aura une grande chance de les éliminer, alors il faut être sérieux comme on l’a été là-bas", a glissé le taulier de la défense pailladine, Vitorino Hilton, du haut de ses 40 ans. A charge aux gones de l'Académie, les Gouiri, Geubbels et consorts de faire sauter le verrou héraultais avec leur audace juvénile

