Coupe de France : pas d'exploit pour les "Petits Poucets" de la région

Deux des trois clubs amateurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été éliminés alors que Lyon, Saint-Etienne, Bourg-en-Bresse et Grenoble se sont qualifiés contre des adversaires de division inférieure.

VALERY HACHE / AFP Maxwell Cornet et Houssem Aouar

La logique a été respectée. Pas d'exploit pour les deux "Petits Poucets" de la région Auvergne-Rhône-Alpes engagées en Coupe de France. Le Puy Foot et Moulins-Yzeure se sont inclinés et quittent la compétition à ce stade des 32e de finale. La seule petite surprise est venue de Grenoble, qui est parvenu à s'imposer contre le GFC Ajaccio. Le club corse évolue pourtant un étage une division au-dessus (ligue 2 contre National) et avait ouvert le score sur son terrain

Chez les professionnels, quelques frissons à relever tout de même. Notamment à Bourg-en-Bresse qui a dû aller jusqu'aux prolongations pour se défaire du modeste club héraultais de Fabrègues. Mené par Nancy à quelques minutes de la fin du match, Lyon a finalement réussi à s'imposer sans passer par la prolongation, grâce à un coup-franc de Maxwell Cornet. Enfin, dimanche, Saint-Etienne s'est imposé à domicile contre des Nîmois, 2e de Ligue 2, rapidement réduits à 10.

La haie d'honneur des champions de France pour les amateurs de Moulins-Yzeure

C'est à Yzeure que les cœurs ont le plus palpité. Le petit club de l'Allier accueillait le champion de France en titre, l'AS Monaco. Après avoir encaissé un but dès la première minute de jeu, les joueurs amateurs parviennent à revenir au score. Puis à égaliser une seconde fois alorq que Monaco avait repris l'avantage. Le score est de 2-2 au retour des vestiaire. Mais la belle solidarité de la première mi-temps a épuisé les joueurs d'Yzeure, qui craquent et concèdent rapidement deux buts. Score final 5-2 pour le champion de France, qui offrira une haie d'honneur au joueurs amateurs en fin de match, pour féliciter leur courage. De son côté, Le Puy a bien résisté face à Colomiers. Le club de la banlieue toulousaine évolue comme les Ponots en Régionale 2 mais en position de leader. Le club du Puy n'a craqué qu'aux tirs aux buts.

Lyon, Saint-Etienne, Bourg en Bresse et Grenoble représenteront donc la région Auvergne-Rhône-Alpes en 16e de finale. Le tirage au sort aura lieu lundi.