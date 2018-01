Coupe de France : Lyon entre en lice

Six clubs de la région sont engagés ce week-end en 32e de finale de Coupe de France. Pour leur entrée dans la compétition, l’OL et Saint-Étienne ont hérité d’un tirage clément, ce qui n’est pas le cas d’Yzeure ou Grenoble. Les clubs de Bourg-en-Bresse et du Puy-en-Velay joueront eux des matchs plus à leur portée.

VALERY HACHE / AFP Maxwell Cornet et Houssem Aouar

Pas de "Petit Poucet" de la région pour affronter un grand club professionnel pour cette édition de la Coupe de France. Mais quelques clubs amateurs de bon niveau ont réussi à se frayer un chemin jusqu’en 32e de finale et l’entrée en lice de l’élite du football français.

Bourg Péronnas ouvrira le bal de ce week-end de Coupe de France pour les clubs de la région ce samedi à 13h30. En déplacement à Fabrègues, le club, 18e de Ligue 2, a l’occasion de se donner un peu d’air frais contre un adversaire largement à leur portée et qui évolue 3 division en dessous de la leur. Attention toutefois à ne pas se faire piéger par des amateurs sur-motivés, une défaite enfoncerait encore un peu plus un club bressan déjà mal en point en championnat.

Les Verts dans la gueule des "Crocodiles"

Comme l'OL, l’ASSE a hérité au tirage d’une équipe de Ligue 2. Les Stéphanois, en crise ouverte depuis la défaite 5 à 0 subie lors du derby recevront Nîmes ce dimanche à 14h15. Les "Crocodiles" gardois, 2e de Ligue 2, vont tenter de créer la surprise et de bousculer des Stéphanois à la peine depuis plusieurs semaines. Umut Bozok, meilleur de buteur de Ligue 2 et sur les tablettes des recruteurs lyonnais sera l’attraction à suivre de ce match.

Les Lyonnais ont eux aussi tiré un club de niveau inférieur avec Nancy. À peine revenus d’un mini-stage en Espagne, Bruno Genesio et son groupe doivent se lancer dans 2018 en évitant le piège de la Coupe de France contre une équipe de Nancy, 16e et en difficulté en championnat . L’entraîneur lyonnais devrait aligner une formation proche de son équipe type avec Marcelo en Morel en charnière, Marçal et Tete sur les côtés, Aouar et Tousart à la récupération et Fékir, Memphis et Cornet en attaque. Opéré d'une hernie ce vendredi, Mariano Diaz est indisponible pour une dizaine de jours et sera vraisemblablement remplacé par Maolida à la pointe de l'attaque lyonnaise.

Yzeure face au champion de France

La tâche la plus compliquée sera certainement celle d’Yzeure. Le club de l’Allier qui évolue en National 2 accueille ce samedi à 18h le champion de France en titre Monaco. Il leur faudra tenir et surprendre des joueurs monégasques plus habitués aux joutes en Ligue des Champions qu’à un match devant 3 000 spectateurs contre des amateurs.

Le Puy n’aura pas la joie d'accueillir une grosse écurie de Ligue 1. Mais en tombant sur une équipe de leur niveau, Colomiers, les Ponots ont une bien meilleure chance d’accéder aux 16e de finale. Ce déplacement dans le sud-ouest, chez le leader d'un groupe de Nationale 2, s’annonce tout de même délicat pour Le Puy. Le club affrontera ce samedi à 18h une équipe de Colomiers invaincue depuis le 29 septembre dernier.

Enfin, c’est un long déplacement en Corse qui attend les Grenoblois pour leur 32e de finale. Les Isérois affrontent ce samedi à 15h le GFC Ajaccio qui évolue une division au-dessus d’eux, Nationale 1 pour Grenoble contre Ligue 2 pour Ajaccio. Même si un déplacement en Corse n’est jamais facile, un GF 38 en bonne forme et 2e de son championnat peut croire à un mini-exploit contre une équipe corse classée dans le bas du ventre mou de la Ligue 2.



Fabrègues (N3) - Bourg-Péronnas (L2) Samedi 13h30

GFC Ajaccio (L2) - Grenoble (N1) Samedi 15h

Yzeure (N2) - Monaco (L1) Samedi 18h

Colomiers (N2) - Le Puy (N2) Samedi 18h

Nancy (L2) - Lyon (L1) Samedi 21h

ASSE (L1) - Nîmes (L2) Dimanche 14h15