Cinq lyonnais en course aux trophées UNFP

Ce jeudi, l’Union nationale des footballeurs professionnels a dévoilé la liste des nommés pour les trophées UNFP. De nombreux Lyonnais sont en course pour obtenir un titre récompensant leur saison individuelle.

La fin de saison approchant, les fans de football pourront se consoler avec la cérémonie de remise des trophées UNFP le 15 mai prochain qui se déroulera au Pavillon d’Armonville à Paris. Parmi les noms dévoilés, 5 joueurs et joueuses de l’Olympique Lyonnais sont en lice pour gagner un trophée.

Dans la catégorie "Meilleur joueur", Alexandre Lacazette aura fort à faire face aux exceptionnelles saisons du Monégasque Bernardo Silva et des deux Parisiens Edinson Cavani et Marco Verratti. Anthony Lopes aura plus de chance de tirer son épingle du jeu face à Baptiste Reynet (Dijon FCO), Kevin Trapp (PSG) et Danijel Subasic (AS Monaco) dans la catégorie "Meilleur gardien".

Concernant les femmes, deux Lyonnaises sont nommées dans la catégorie "Meilleure joueuse de D1". Dzsenifer Marozsan et Eugénie Le Sommer auront toutes les deux leurs chances de l’emporter face à leurs concurrentes parisiennes Shirley Cruz et Christiane Rozeira. Dans la catégorie "Meilleur espoir féminin", la jeune fenotte Delphine Cascarino tentera de succéder à la lyonnaise Griedge Mbock qui avait remporté le trophée en 2016.

L’an dernier, l’UNFP innovait en décernant pour la première fois un prix au meilleur joueur français évoluant à l’étranger. Cette année, le natif de Bron et ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, Karim Benzema (Real Madrid) sera en concurrence avec le Mâconnais Antoine Griezmann (Athlético Madrid), Ousmane Dembelé (Borussia Dortmund) et N’Golo Kante (Chelsea FC).