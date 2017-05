Bastia-OL : Lyon vainqueur sur tapis vert

La commission de discipline de la LFP a décidé de donner la victoire à l'OL sur tapis vert après les incidents du 16 avril dernier lors de la rencontre Bastia-Lyon.

La main de la commission de discipline n'a pas tremblé ce jeudi soir. Après le match interrompu entre Bastia et l'OL le 16 avril dernier à Furiani, elle a décidé de condamner le club corse à trois rencontres à huis clos et sur terrain neutre et une défaite sur tapis verts. Le match entre les deux clubs avait été interrompu après l'envahissement du terrain par les supporters de Bastia et l’agression de plusieurs joueurs lyonnais, dont le gardien Anthony Lopes qui avait décidé de porter plainte. Le match ne sera donc pas rejoué. Grâce à ces trois points, l'OL prend le large sur Bordeaux, son adversaire direct pour la 4e place. Les Lyonnais ont désormais 4 points d'avance sur les Girondins. Le club corse a décidé de faire appel de la décision de la commission de discipline de la LFP