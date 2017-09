Alex Morgan ne reviendra pas à l’OL

L’attaquante américaine Alex Morgan ne reviendra pas à l’Olympique lyonnais. Elle l’a confirmé dimanche soir sur ses réseaux sociaux.

© DR Alex Morgan

Alex Morgan ne reviendra pas à l'Olympique lyonnais. Via une photo d'elle postée dimanche soir sur Twitter, où elle porte un T-shirt blanc sur lequel est écrit “Merci”, l'Américaine a confirmé qu'elle n'effectuerait pas son retour à l'OL. Après cinq mois passés à Lyon, l'attaquante a tenu à remercier ses “coéquipières, le staff, le club et les supporters”. La joueuse d'Orlando va continuer sa carrière en Floride. “D'un point de vue footballistique, j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés quand j'ai rejoint Lyon, a-t-elle expliqué sur le site du club américain. Je suis reconnaissante d'avoir eu l'opportunité de jouer à Lyon et je n'oublierai jamais cette expérience. Je me suis mise d'accord avec l'OL pour terminer mon contrat puis continuer avec Orlando Pride à progresser.” Auteure de 12 buts en 16 matchs, Morgan peut se satisfaire d'avoir ajouté la D1 féminine, la Coupe de France et la Ligue des champions à son palmarès.