Ajax – OL (4-1) : Lyon mis KO par l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa

L’Olympique lyonnais a complètement sombré mercredi soir contre l'Ajax d'Amsterdam (4-1), à l'occasion de la demi-finale aller de Ligue Europa. L'équipe de Bruno Genesio n'a pas été à la hauteur de l'événement.

©PHILIPPE DESMAZES / AFP

À retenir : Pour cette demi-finale aller, l’OL avait pour principale mission de rester en vie dans l’optique du match retour. Mis en grande difficulté à partir du premier but de l’Ajax (25e), Lyon n’a pas existé. Même après le but de Mathieu Valbuena (66e), les Olympiens ne sont pas parvenus à sortir la tête de l’eau. Au regard des nombreuses, très nombreuses actions ajacides, l’OL peut vraiment s’estimer heureux au coup de sifflet final. C’est dire…

Le + : Les arrêts d’Anthony Lopes. Il a encaissé quatre buts et pourtant, il a sauvé la maison lyonnaise d’un naufrage plus conséquent. Auteur de 12 arrêts lors de cette rencontre, un record pour un gardien de l’OL, le natif de Givors a été lâché par sa défense.

Le – : Une faillite collective. Face à une équipe inexpérimentée de l’Ajax, les joueurs de l’OL ont failli collectivement à Amsterdam. À partir de l’ouverture du score, les Lyonnais ont complètement sombré. Fébriles défensivement, dépassés dans tous les compartiments du jeu, les partenaires de Mathieu Valbuena et Nabil Fekir n’ont pas été à la hauteur de l’événement : une demi-finale de Ligue Europa. Mercredi soir, Lyon a pris une leçon de football.

La stat : 21 – Après cette gifle (4-1), l’Olympique lyonnais compte 21 défaites cette saison. Une première depuis l’exercice 1982/83 (22 défaites)

Les faits du match : Après quelques minutes d’observations entre les deux formations, c’est l’OL qui se procure la première occasion. Après une belle offrande de Lucas Tousart, la frappe de Maxwel Cornet est déviée miraculeusement en corner par le portier de l’Ajax (10e). Lyon semble avoir pris le dessus sur l’équipe batave. Une illusion. Sur un coup franc impeccablement tiré par Hakim Ziyech, l’Ajax ouvre le score par Bertrand Traoré (1-0, 25e). L’OL est dans le dur et se fait bouger comme jamais. L’Ajax poursuit sur sa lancée et double la mise. Suite à une mauvaise relance, Kasper Dolberg crucifie Anthony Lopes (2-0, 34e). Dès le retour des vestiaires, la formation hollandaise s’illustre de nouveau par l’intermédiaire d’Amin Younes (3-0, 49e). Les Gones parviennent à refaire surface grâce à Mathieu Valbuena (3-1, 66e). Une éclaircie de courte durée puisque l’Ajax inscrit un nouveau but par Bertrand Traoré (4-1, 71e). Lyon est sonné et ne relèvera pas.

Les perspectives : Un exploit sinon c’est la porte. Jeudi prochain, l’OL n’aura pas le choix et devra sortir le grand jeu au Parc OL s’il veut disputer la finale de la Ligue Europa. "Il faut y croire. Il faut croire que nous sommes capables de retourner la tendance", a indiqué Bruno Genesio à l’issue de la rencontre. Les Lyonnais devront l’emporter au moins 3-0 pour espérer voir Stockholm. Un défi de taille.