Sans Fekir ni Traoré, l'OL étrille Nice (0-5)

L'attaque lyonnaise n'a pas souffert de l'indisponibilité de la moitié de son quatuor offensif habituel, ce dimanche, à Nice. Les remplaçant ont fait le job, à l'instar de Maxwel Cornet, titularisé en lieu et place de Bertrand Traoré, qui a signé une très belle prestation.

VALERY HACHE / AFP Maxwell Cornet et Houssem Aouar

Les inquiétudes des supporters lyonnais ont vite été balayées par la puissance offensive de l'OL. Pourtant l'absence de Fekir malade, s'ajoutant, en début d'après-midi, à la blessure de Traoré, le club rhodanien se présentait à Nice amputé de la moitié de son quatuor offensif, si efficace depuis le début de saison. Mais les remplaçants ont répondu présents, donnant à Bruno Genesio, confronté à quelques forfaits, des garanties en vue des éprouvantes semaines à venir.

En difficulté en ce début de saison, Maxwel Cornet n'a pas tardé à faire taire les sceptiques avec ce déboulé côté droit dès la 5e minute. De l'extérieur du pied, il sert Memphis Depay, qui conclut un contre éclair. Après une nouvelle alerte au quart d'heure de jeu, les remplaçants lyonnais s'illustrent encore. Tanguy Ndombélé pique son ballon pour Kenny Tete qui décale Cornet. L'ailier lyonnais dribble deux Niçois et conclu du droit.

L'OL 2e avant le choc entre Monaco et le PSG

L'acharné Mariano Diaz crucifie Nice peu avant la demi-heure de jeu sur un nouveau contre, ponctué d'une belle passe du jeune Houssem Aouar. Dix minutes plus tard Cornet, encore lui, récupère un ballon qu'il transmet à Mariano. Le buteur dominicain se perd dans ses dribbles, mais Depay est là pour enrouler du droit. A la mi-temps, les hommes de Genesio mène 0-4 chez le dernier 3e de Ligue 1, qui n'a plus grand chose à voir avec sa splendeur de l'an passé.

Pas grand-chose à signaler ensuite. Si ce n'est le second carton jaune reçu par Marlon, et synonyme d'expulsion, ainsi qu'un 5e but lyonnais, inscrit à la 80e par l'entrant Myziane Maolida - sa deuxième réalisation de la semaine. Maxwell Cornet aurait pu réaliser un doublé en toute fin de match. Cette nouvelle large victoire relance Lyon après le coup d'arrêt de la semaine dernière contre Montpellier. Et permet à l'OL de passer 2nd au classement, avec le même nombre de points que Monaco, qui reçoit ce soir le leader parisien. Marseille (4e) est à trois points avant son match contre Guingamp.

