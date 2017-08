Rennes – OL (1-2) : une deuxième victoire en deux matches pour Lyon

Deuxième victoire en deux matches pour l'Olympique lyonnais, qui est allé chercher un précieux succès sur la pelouse du stade Rennais ce vendredi soir (1-2).

Mariano Diaz

Après son succès inaugural contre Strasbourg (4-0), l’Olympique lyonnais était attendu au tournant contre un adversaire de plus gros calibre. Si tout n’a pas été parfait ce vendredi soir au Roazhon Park, l’OL a réussi son test et est parvenu à empocher la victoire face à Rennes (1-2). Grâce à un coup-franc de Memphis (57e) et une superbe tête de Mariano (74e), Lyon débute idéalement sa saison en empochant sa deuxième victoire en deux journées de Ligue 1. Pour venir à bout de Rennais combatifs en première mi-temps, le club de la capitale des Gaules a aussi pu compter sur un Anthony Lopes des grands soirs. Par deux fois, d’abord sur une frappe de Mouassa (34e) puis sur une percée de Bensebaini (44e), le gardien portugais a dû s’employer pour permettre à son équipe de rentrer aux vestiaires avec un score nul et vierge. Il n’a en revanche rien pu faire sur la réduction du score sur coup franc de Bourigeaud (86e). Malgré quelques lacunes dans le jeu, cette victoire permet aux hommes de Bruno Genesio de lancer une série, qu’ils espèrent la plus longue possible.

Un beau coup franc de Memphis et des occasions concédées à l'adversaire

Memphis les avait travaillé à l’entraînement cette semaine, cela a vite porté ses fruits. En plus de permettre à l’Olympique lyonnais d’ouvrir le score, son coup-franc a permis de débrider la partie (57e). De son côté, le Néerlandais cultive un étonnant paradoxe. Pas forcément à son avantage dans le jeu, l’ailier l’est plus dans les statistiques. Il a déjà inscrit un but et délivré une passe décisive en à peine deux journées de Ligue 1. Ce vendredi soir, il a permis à l’OL d’empocher une précieuse victoire. De quoi lui permettre d’enfin lancer sa saison. D'autant plus que l'OL inscrit un but sur coup franc direct seulement après le deuxième match de la saison. Une première depuis l’exercice 2009-2010, et le but de Lisandro lors de la première journée contre Le Mans.

Mais le fait du match reste l’arrêt d’Anthony Lopes avant la mi-temps. Sur le côté gauche Rami Bensebaini file vers le but et s’en va défier le gardien lyonnais. Bien sur ses appuis, d’une superbe manchette, le Portugais parvient à arrêter le tir de l’Algérien (44e). A ce moment-là du match, un but Rennais aurait sans doute changé l’issue de la rencontre. Car malgré une volonté de bien faire, la défense lyonnaise a tout de même peiné ce vendredi soir. Les Rennais se sont procurés de nombreuses occasions (34e, 44e, 52e) et auraient pu espérer au moins accrocher un match nul, sans un excellent Anthony Lopes. Rafael et Marcelo sont sortis sur blessure. Pas de quoi remettre en cause leur participation à la prochaine rencontre face à Bordeaux selon Bruno Genesio.

Prendre confiance avant d'affronter Bordeaux

Contre une opposition plus relevée que la semaine dernière contre Strasbourg, les hommes de Bruno Genesio ont réussi à empocher un deuxième succès d’affilé. Si tout n’a pas bien fonctionné, cette nouvelle équipe lyonnaise monte peu à peu en puissance. Mariano a encore marqué, Nabil Fekir a délivré une passe décisive et Memphis, malgré ses difficultés dans le jeu, a prouvé que ses coups francs pouvaient être une nouvelle arme pour l’Olympique lyonnais. Parfois un peu trop agressif, Lucas Tousart a montré qu’il était le nouveau patron du milieu de terrain après le départ de Maxime Gonalons. Avec deux succès en deux matches, Lyon débute idéalement son championnat. De quoi prendre confiance avant de recevoir Bordeaux vendredi prochain (20h45). Un match qui permettra d’en savoir encore un peu plus sur cet OL new look.

Retrouvez toute l'actualité de l'OL sur olympique-et-lyonnais.com