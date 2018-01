OL - PSG : Les piques d’Aulas à Nasser al-Khelaïfi

Lyon reçoit ce dimanche le Paris Saint Germain au Groupama Stadium de Décines à 21h. Ce match n’est pas seulement une affiche entre le leader du championnat et son second, c’est aussi et surtout un duel entre deux présidents qui s’affrontent régulièrement par médias interposés.

En guise de prélude au choc entre l’OL et le PSG ce dimanche, Jean-Michel Aulas a relancé la joute médiatique qui l’oppose depuis longtemps à Nasser al-Khelaïfi dans une interview au Parisien-Aujourd’hui en France. Même si il y avoue “adorer Nasser”, et sa “personnalité attachante”, il trouve le modèle que représente le président du PSG “dangereux pour le football français” à cause d’une différence de budget avec ses concurrents bien trop importante.



Le président lyonnais ne se plaint pas seulement de l’énorme budget du PSG, “il y aussi le sujet des conflits d'intérêts” précise-t-il. Jean-Michel Aulas reproche au président Nasser al-Khelaïfi d’être à la fois patron de club mais aussi dirigeant de la principale chaîne de télévision qui retransmet le championnat : BeIN. Mais c’est sur le fair-play financier que le président lyonnais tape le plus fort : “Il y a le sujet général du respect des règles du fair-play financier. Neymar, par exemple, je ne sais pas s’il est salarié à 100 % du PSG ou salarié en partie du Qatar pour la Coupe du monde.”



En attendant que les instances européennes du football ne se penche sur le cas du PSG et sur de nouvelles règles financières européennes concernant les clubs de football, les Lyonnais ne partent favoris pour le match de ce dimanche. Ils retrouveront en face d’eux une armada parisienne qui sera difficile à manœuvrer.

