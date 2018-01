OL - PSG : Le grand défi lyonnais

Les Lyonnais reçoivent ce dimanche le PSG au Groupama Stadium de Décines. Un choc entre le leader incontesté du championnat et des Gones qui doivent obtenir un résultat pour revenir à la seconde place du classement.

OL

Deux nuls et une défaite, c’est tout ce qu’a lâché le PSG depuis le début de la saison. Pire encore, les Parisiens restent sur une victoire 8 à 0. Autrement dit, bousculer l’équipe de la capitale relève du défi presque impossible. Les Lyonnais avaient montré au match aller que, dans le jeu, ils pouvaient rivaliser avec cette équipe. En septembre dernier, ils avaient contenu les attaques parisiennes une grande partie du match et Ndombele avait touché la barre pour l’une de ses grandes premières avec l’OL. Le champion en titre ne l’avait emporté que sur deux coups du sort et deux buts contre son camp.

Neymar absent

À la lutte pour le podium avec Monaco et Marseille, les Lyonnais doivent l'emporter pour rester second. Mais sur le papier, les Gones sont loin d’être en position de force même s'ils restent sur une victoire très convaincante à Guingamp. Bruno Genesio devrait aligner presque la même équipe pour le match de ce dimanche en préférant un nouvelle fois Aouar à Memphis sur le côté gauche de l’attaque. Enfin, seul changement dans le onze, Marçal remplacera Mendy pourtant très bon contre Guingamp. En face, la star brésilienne Neymar étant absente (douleur à la cuisse), Di Maria sera titulaire sur le côté gauche de l’attaque parisienne. Pour espérer l’emporter, il faudra aux Lyonnais un grand match, un grand Fekir et peut-être aussi un brin de réussite.



60 000 spectateurs sont attendus ce dimanche soir à Décines, Jean-Michel Aulas espère d’ailleurs battre le record d'affluence. Une minute d’applaudissement précédera le match en la mémoire de Paul Bocuse, grand cuisinier lyonnais décédé ce samedi.



Compositions probables :

OL : Lopes, Morel, Marcelo, Marçal, Rafael, Tousart, Ndombele, Fekir, Cornet, Aouar, Mariano

PSG : Areola, Berchiche, Thiago Silva, Marquinhos, Dani Alves, Lo Celso, Rabiot, Verratti, Di Maria, Mbappé, Cavani

Toute l'actualité de l'OL, c'est 7/7 sur notre site Internet spécialisé www.olymmpique-et-lyonnais.com