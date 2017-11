OL - Montpellier : La passe de 7 ?

L’Olympique Lyonnais joue ce dimanche après-midi au Groupama Stadium contre Montpellier pour la 13e journée de championnat. Les hommes de Bruno Génésio restent sur 6 victoires consécutives et sont les favoris logiques d’un match à leur portée.

©Tim Douet Le stade de l'OL à Décines

Après la trêve internationale, c’est le grand retour des héros du derby historique remporté 5 à 0 contre le voisin stéphanois. Les Lyonnais sont en très grande forme depuis maintenant plus d’un mois et demi et restent sur 6 victoires consécutives. Les soucis défensifs du début de saison semblent s’être réglés et l’attaque constituée du quatuor Nabil Fékir, Memphis Depay, Mariano Diaz et Bertrand Traoré joue plus collectif et marche de mieux en mieux. L’entraîneur lyonnais ne peut pas aligner ce quatuor de feu à chaque match et un autre choix a été fait pour la rencontre de ce dimanche. Fékir étant suspendu et Traoré a priori sur le banc, Maxwel Cornet, en manque de temps de jeu et de confiance, devrait avoir sa chance à droite dans un 4-3-3 identique à celui vainqueur à Troyes 5 à 0.

Il faudra par contre éviter l’excès de confiance contre des Montpelliérains aussi hermétique défensivement que le PSG. Le MHSC, 8e, n’est pas une équipe du bas de tableau et même si elle alterne le bon, nuls contre Monaco et Paris puis victoire à Nice, et le moins bon avec des défaites à Rennes et Dijon, les Montpelliérains ont pris l’habitude de bien réussir face aux gros du championnat. Avec le nul de Monaco à Amiens, les Lyonnais, en cas de victoire, ont l’occasion de revenir à un petit point de la seconde place du championnat occupée par l’équipe de Leonardo Jardim.

Olympique Lyonnais - Montpellier HSC, 13e journée de Ligue 1 Castorama, 17h, Groupama Stadium

Compositions probables

Lyon : Lopes, Marcelo, Dakhaby, Tete, Marçal, Tousart, Ndombele, Aouar, Cornet, Memphis, Mariano

Montpellier : Lecomte, Hilton, Mukiele, Mendes, Rousillon, Aguilar, Lasne, Sambia, Sessegnon, Ninga, Mbenza

