OL - Monaco : Lyon doit profiter de l’aubaine

Rares sont les opportunités de se racheter aussi belles que celle qui s’offre à l’Olympique lyonnais, ce vendredi soir, face à Monaco (20h45). En recevant un champion de France en titre affaibli, Bruno Genesio et ses hommes ont une occasion en or de décrocher un succès de prestige.

JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP Nabil Fekir au duel

Même s’il se veut rassurant, Jean-Michel Aulas commence à s’interroger sur le destin de Bruno Genesio à la tête de l’Olympique lyonnais. “Il est trop tôt pour prendre des décisions après huit matches, a-t-il tempéré. On fera le point après le derby” (à Saint-Étienne, le 5 novembre). D’ici là, les Gones auront affronté deux fois les Anglais d’Everton en Europa League, se seront déplacés à Troyes et auront reçu Metz et… Monaco.

Le président de l’OL s’attend à un sursaut de son équipe, actuellement 8e de Ligue 1. Surtout, les coéquipiers de Nabil Fekir n’ont plus gagné le moindre match depuis plus d’un mois (contre Guingamp, 2-1, pour le compte de la 5e journée). Entretemps, en championnat, les Lyonnais ont partagé deux fois les points (3-3 contre Dijon, 3-3 à Angers) et perdu avec les honneurs au parc des Princes (2-0). Deux points sur neuf possibles.

Falcao, Fabinho et Ghezzal absents

La réception des Monégasques ce vendredi revêt donc une importance particulière, si l’OL ne veut pas être rapidement décroché de la course au podium. Privée de sa tour de contrôle Marcelo, suspendu, l’arrière-garde lyonnaise devra cependant être plus hermétique que lors de ses dernières sorties pour espérer un résultat. La quinzième défense de Ligue 1 (13 buts encaissés en 8 matchs) fera face à la deuxième meilleure attaque de l’Hexagone (22 buts marqués en 8 matchs).

Néanmoins, le club du Rocher sera privé de son capitaine, Radamel Falcao, auteur de 12 réalisations à lui seul cette saison. Le Colombien a été laissé au repos, après son retour tardif de sélection, jeudi soir. Cette absence s’ajoute à celles de Fabinho (suspendu) et de Stevan Jovetic (blessé). Rachid Ghezzal, de son côté, ne fera pas son retour au Groupama Stadium. Leonardo Jardim attend plus de l’Algérien : “Il lui manque encore deux ou trois choses pour être meilleur”, a expliqué mercredi l’entraîneur portugais de l’AS Monaco, qui ne l’a pas retenu dans le groupe.

Malgré le poids qui pèse sur les épaules de Bruno Genesio et son effectif, il suffirait d’une victoire pour que ce vendredi soir le septuple champion de France prenne place sur le podium. Évidemment, ce ne serait que provisoire. Et cela ne suffirait probablement pas à redorer le blason de l’entraîneur lyonnais aux yeux des supporters.

