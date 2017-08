OL : Bruno Genesio reconduit le même groupe pour affronter Rennes

Bruno Genesio a convoqué les mêmes 18 joueurs que lors de la 1re journée de Ligue 1 pour affronter le Stade rennais à l'extérieur ce vendredi à 20h45.

©Tim Douet Bruno Genesio

Après une victoire plus que probante tant par le jeu que par le résultat contre Strasbourg (4-0) à domicile, Bruno Genesio a décidé de reconduire le même groupe pour le match à Rennes qui aura lieu ce vendredi (20h45). Un match pour confirmer le bon démarrage en championnat de l'équipe, mais aussi les belles performances individuelles entrevues lors des 90 premières minutes du championnat. Les recrues, Mariano Diaz et Bertrand Traore en attaque, et Marçal et Marcelo en défense seront particulièrement scrutés face à un adversaire présumé supérieur à Strasbourg. Le milieu de terrain et notamment Nabil Fekir, nouveau capitaine et meneur de jeu de l'équipe, sera aussi attendu. Lors de la première journée du championnat, le Stade rennais a accroché un match nul plutôt logique sur le terrain de Troyes (1-1).

Le groupe de l’OL :

Gardiens : Gorgelin, Lopes.

Défenseurs : Diakhaby, Marçal, Marcelo, Morel, Rafael, Tete.

Milieux : Darder, Ferri, Grenier, Tousart.

Attaquants : Cornet, Fekir, Mariano, Memphis, Maolida, Traoré.

Retrouvez toutes les infos sur l'OL sur notre site Internet www.olympique-et-lyonnais.com