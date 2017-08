Match spectaculaire au Parc OL entre Lyon et Bordeaux (3-3)

Malgré un but incroyable de Nabil Fekir, les Lyonnais, réduits à 10 pendant près d'une heure, ont craqué en toute fin de match, sur un exploit bordelais.

PHILIPPE DESMAZES / AFP OL - Bordeaux

L'OL a laissé filé deux points... Mais quel show ont offert Lyonnais et Bordelais ce samedi au Parc OL. Les 42.000 spectateurs n'ont pas eu à attendre bien longtemps pour voir ce premier choc de la saison tenir ses promesses. Dès la 10e minute de jeu, c'est un Nabil Fekir désormais capitaine et dépositaire du jeu lyonnais qui allumait une première mèche... de la ligne médiane. Et quel pétard ! Un tir de 54 mètres qui finit sa course dans les filets d'un Benoît Costil avancé. Une belle réussite pour le natif de Décines qui marque son mauvais pied.

Le golazo STRATOSPHÉRIQUE de Fekir de 50m certainement le but de l'année pic.twitter.com/j9dI0SMqWx — Raphaël ⚽ (@ibarbinho) 19 août 2017

Lyon poursuit sur sa lancée et ravit un peu plus ses supporters lorsque la recrue néerlandaise Kenny Tête trompe à nouveau Costil en reprenant victorieusement un coup franc de son compatriote Memphis Depay (23e). Titulaire pour la première fois, en remplacement de Rafael dans le couloir droit, le transfuge de l'Ajax ne pouvait rêver meilleure entrée en matière au Parc OL.

Expulsion, coup-franc et coup de canon

Le tournant du match intervient à la 36e minute avec l'expulsion de Sergi Darder à la suite d'un deuxième carton jaune. Dans la foulée, l'intenable Malcolm réduit l'écart. Lyon fait le dos rond en seconde période et opère en contre. Nouveau rebondissement à la 75e quand Bertrand Traoré, acheté cet été à Chelsea mais lui aussi joueur de l'Ajax la saison passée, réussit une merveille de coup franc.

Le superbe coup franc de Traoré face a Bordeaux pic.twitter.com/zfWgdrf2zg — Temps Additionnel (@TmpsAdditionnel) 19 août 2017

Mais Lyon joue à 10 contre 11 depuis près d'une heure et, fatigue faisant, craque en fin de match. D'abord sur une frappe chanceuse de Lukas Lerager (88e), qui se fraie un chemin entre une forêt de jambes. Ensuite sur un coup de canon de Malcolm dans les arrêts de jeu.

Lyon laisse donc filer deux points en fin de partie, et une troisième victoire en autant de matchs de Ligue 1. L'OL se retrouve 3e au classement ce matin, et pourrait perdre deux places après les matchs de Marseille et Paris, ce dimanche. Les Gones se font passer devant par leurs voisins stéphanois, qui réalisent pour l'instant un sans-faute avec leur nouvel entraineur espagnol Oscar Garcia.

