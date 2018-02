Lyon tombe à Lille (2-2)

Alors que les Lyonnais menaient grâce à un doublet de Traoré à la mi-temps, Lille a su les rattraper en seconde période, terminant le match par une égalité.

AFP L'attaquant de l'OL, Bertrand Traoré

La chute est rude pour les Lyonnais. Alors qu’ils menaient par deux buts à la mi-temps, les hommes de Bruno Genesio ont terminé le match à égalité avec les Lillois au coup de sifflet final. Tout avait pourtant bien commencé : un centre de Depay sur Traoré avait ouvert le score à la 21e minute, suivi à la 44e d’un deuxième but pour le numéro 10 de l’OL. Cette première période à peine achevée, Raymond Domenech s’est fendu d’un tweet railleur : “L’OL mène à Lille à la mi-temps et c’est plus que justifié mais avec Lyon on se demande toujours qui va faire l’erreur défensive grossière qui relancera l’adversaire.” Prophète l’ancien sélectionneur de l’équipe de France ? Il faut croire : de retour sur le terrain, les Lillois ont fait preuve d’un regain d’énergie qui a débordé les Lyonnais. Un tir de Pépé a su trouver les filets, un second de Araujo a permit d’égaliser. L'Olympique lyonnais se retrouve désormais à sept points derrière Monaco.