Ligue 1 : objectif deuxième place pour Lyon

Les Lyonnais se déplacent ce dimanche soir à Monaco dans un choc entre le 3e et le 4e de Ligue 1. La victoire est presque obligatoire pour Lyon, relégué à trois points de la seconde place occupée par Marseille.

PHILIPPE DESMAZES / AFP OL - Bordeaux

Ce Monaco-Lyon est un match décisif de championnat comme il n’y en a pas si souvent pour une équipe dans une saison de Ligue 1 : une confrontation directe entre deux prétendants aux places européennes. En battant Metz 6 à 3 ce vendredi, l'Olympique de Marseille est devenu le dauphin du PSG, a pris trois points d’avance sur le club de Jean-Michel Aulas et quatre sur celui de la principauté. Dans la course pour cette 2e place du championnat qui offre une qualification directe pour la Ligue des Champions, ce déplacement sur le rocher est décisif pour les Lyonnais. En cas de victoire, l’OL repasserait devant Marseille alors qu’une contre performance relèguerait les Lyonnais à la 4e place. Ce match est d’autant plus important qu’il s’agit de la dernière confrontation directe entre les trois équipes à la lutte pour la seconde place du championnat.

Quelques signaux positifs laissent espérer une bonne performance des Lyonnais. Lyon est la meilleure équipe de Ligue 1 loin de ses bases cette saison et n'a plus perdu à Louis II depuis 2013. Seulement, l’OL reste justement sur une défaite à l'extérieur, à Bordeaux, dans un match que Bruno Genesio avait qualifié comme “'un des plus mauvais de la saison”. Monaco est par contre invaincu en championnat depuis une défaite à Nantes fin novembre. Dernière difficulté pour Bruno Genesio, il devra faire sans Lucas Tousart, pilier du milieu lyonnais depuis le début de la saison.

Dans les grands matchs, les Lyonnais ont toujours su répondre présent (victoire à Saint-Étienne et contre le PSG et Marseille à domicile). Ce Monaco-Lyon en est un et les Lyonnais devront être au niveau pour se hisser en dauphin du PSG.

