Les Fenottes à l'aube d'une triple confrontation cruciale contre Paris

Les Lyonnaises reçoivent Paris ce samedi après-midi dans un match de championnat sans autre enjeu que celui de prendre l'ascendant sur un adversaire qu'elles retrouveront prochainement en finale de coupe de France puis de Ligue des champions à venir.

DR

Une belle affiche de championnat vierge d'enjeu immédiat pour les Lyonnaises. L'OL reçoit le PSG ce samedi à 16 heures au Parc OL pour la 21e et avant-dernière journée de championnat féminin de Ligue 1. Un beau match en perspective mais, qui ne changera rien à la saison des Fenottes, déjà sacrées championnes de France la semaine dernière pour la 11e année consécutive. L'occasion de fêter le titre surtout donc. Les Parisiennes quant à elles sont assurées de finir sur le podium mais auront à cœur de tenter de rattraper des Montpelliéraines qui les devancent d'un point au classement.

L'enjeu sera ailleurs ce samedi pour les filles de Gérard Prêcheur, qui chercheront surtout à prendre un ascendant psychologiques sur les joueuses de la capitale. En effets les deux équipes se retrouveront très prochainement. Et pour des matchs à fort enjeu cette fois-ci. Lyonnaises et Parisiennes seront ainsi opposées en finale de coupe de France et de Ligue des champions. Premier rendez-vous le 19 mai en terres bretonnes, à Vannes, pour le trophée national, avant de tenter de conquérir l'Europe une nouvelle fois, le 1er juin à Cardiff.